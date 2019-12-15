РИАМО - 15 дек. Явка на электронном голосовании по месту размещения конечной станции Коммунарской линии метро в Троицке по данным на 13:30 воскресенья составляет 47%, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Всего для участия в голосовании на портале mos.ru зарегистрировались 4696 человек. Это 12,7% избирателей от общего числа жителей города.

«Явка в Троицке на э-голосовании на 13:30 – 47%», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Голосование стартовало в 10:00 и продлится до 20:00 16 декабря. Жители выберут расположение конечной станции: на Калужском шоссе (напротив Городской улицы) или на Октябрьском проспекте (напротив дома 12, строения 47). Станция на Калужском шоссе может стать конечной, если за это проголосует большинство. Второй вариант – линия метро пройдет под Калужским шоссе дальше, вглубь города, а конечная станция в этом случае будет на Октябрьском проспекте.

Отдать свой голос за один из предложенных вариантов смогут те, кто родился до 2004 года и прописан в Троицке.