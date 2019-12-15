РИАМО - 15 дек. Электронное голосование по выбору места расположения конечной станции метро Коммунарской линии в Троицке проходит на портале mos.ru 15-16 декабря, заявки на участие подали почти 5 тысяч жителей города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Голосование началось 15 декабря в 10:00 и закончится 16 декабря в 20:00. Свои заявки на участие в электронном голосовании подали 4809 жителей Троицка, это 12,7% избирателей. Впервые в этом голосовании примут участие старшеклассники в возрасте от 16 лет», – говорится в сообщении.

Жители выберут, где будет размещена конечная станция: на Калужском шоссе, 38 километр (эта станция будет построена в любом случае), или метро войдет в город, и конечную построят на Октябрьском проспекте.

Штаб по наблюдению за электронным голосованием на два дня разместится в бизнес-центре «АРМА». За процессом будут наблюдать члены Общественной палаты Москвы, представители департамента информационных технологий города, члены Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием, представители префектуры города Троицка и приглашенные эксперты.

Данные о ходе голосования в течение всего дня будут выводиться на информационные панели. Наблюдатели увидят статистику по количеству горожан, которые получили бюллетени, по количеству реально проголосовавших и технические параметры. Специальные принтеры будут выводить печать зашифрованных голосов из блокчейн-сети. Результаты подведут 16 декабря после 20:00.

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 километров, протянется от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк». Линию столичного метрополитена с шестью станциями планируется начать строить после 2023 года.