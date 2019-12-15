РИАМО - 15 дек. Впервые денежное вознаграждение за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа» получили педагоги не из столицы, а из Липецка и Ижевска, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гранты от правительства Москвы получили учитель английского языка липецкой школы №51 Ольга Клименко и учитель начальных классов лицея №41 города Ижевска Алена Вахрушева. Педагоги создали интерактивные сценарии уроков, которыми с начала этого учебного года активно пользовались их коллеги», – говорится в сообщении.

К урокам «Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы» Вахрушевой и How I spent my summer holidays Клименко их коллеги обращались свыше 1,2 тысячи раз. Учителям вручили по 50 тысяч рублей.

Учителя со всей России опубликовали в МЭШ свыше 500 различных материалов. Каждый из них может претендовать на грант за разработку качественного и востребованного контента для библиотеки проекта.

На сегодняшний день в библиотеке МЭШ находятся свыше 40 тысяч сценариев уроков, 348 электронных учебников и 1,29 тысячи учебных пособий, более 87 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных учителями и специалистами ведущих отечественных ИТ-компаний.