РИАМО – 15 дек. Бывший министр информации и печати СССР, журналист Михаил Ненашев скончался в возрасте 90 лет, сообщает РИА Новости.

«Михаил Ненашев умер ночью. От наших коллег, от всего Союза журналистов России – самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким. Это действительно огромная, невосполнимая потеря, это целая эпоха, которая, к сожалению, сейчас ушла», – сказал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

По его словам, причины смерти пока неизвестны, но, вполне вероятно, что свою роль сыграл преклонный возраст – Ненашеву было 90 лет.

Ненашев родился 10 ноября 1929 года. С 1975 года возглавлял отдел пропаганды ЦК КПСС. В разные годы был председателем Гостелерадио СССР, возглавлял Госкомитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, а также был главным редактором газеты «Советская Россия».

Ненашев занимал пост министра печати и информации СССР с июля по ноябрь 1991 года. С 2006 года руководил кафедрой периодической печати в Московском государственном университете печати.