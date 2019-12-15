РИАМО - 15 дек. В квартире в квартале Текстильщиков в Озерах обнаружили тело мужчины с ножевым ранением, подозреваемый в убийстве задержан, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Озеры ГСУ СК России по Московской области знакомый убитого», – сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление было совершено во время ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».