РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Пожар произошел в троении в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, при возгорании никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Четырнадцатого декабря в 03:18 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Люберцы, поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы. В 04:10 ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

В пожаре пострадавших нет. В тушении возгорания принимали участие пять единиц техники и 19 человек.