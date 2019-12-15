РИАМО – 15 дек. Американский журнал Time составил топ-10 самых знаковых гаджетов уходящего десятилетия, которые оказали влияние на всю индустрию, сообщает Газета.ru.

«Первое место занял планшет Apple iPad, вышедший в 2010 году. Именно он задал тон развитию портативных устройств на этот период и стал «культурным сдвигом», – говорится в материале.

На втором месте расположился автомобиль Tesla Model S. Он медленно, но верно изменил траекторию мирового автопрома и бросил вызов убеждению, что электрокары не могут быть крутыми.

Третью строчку занял мини-компьютер Raspberry Pi, изначально созданный для продвижения кодирования в школах. На четвертом месте – цифровой медиаплеер Google Chromcast, который упростил передачу медиафайлов с ноутбука или смартфона на телевизор. Следом идет дрон DJI Phantom, ставший самым популярным беспилотником на видеохостинге YouTube.

В десятке также расположились умная колонка Amazon Echo, часы Apple Watch, беспроводные наушники Apple Air Pods, портативная приставка Nintendo Switch и адаптивный контроллер для игровой консоли Xbox.