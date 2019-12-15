РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» собрали письма детей из нуждающихся семей и предлагают всем желающим стать Дедом Морозом и подарить подарки, о которых мечтают дети, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

Волонтерское движение объявило о начале акции «Письмо Деду Морозу». В ее ходе волонтеры будут собирать подарки детям из нуждающихся семей, а потом их подарит Дед Мороз на елке.

«Есть и многодетные, неполные, нуждающиеся в особой помощи, заботе и поддержке семьи, где дети лишь робко надеются, что их письма Деду Морозу вовремя попадут адресату. Разыскиваются добрые волшебники! Если именно вы, случайно прочитав одно из этих детских писем, захотите помочь Деду Морозу и подарить радость малышам, не откладывайте на потом, а пишите куратору акции Вере Горшковой. Любой может выбрать тот подарок, который готов купить», - говорится в сообщении.



До 24 декабря 2019 года нужно принести подарок на гуманитарный склад «Лавка добра» по адресу: Подольск, улица Красная, 24, храм Воскресения Христова. «Лавка добра» работает во вторник с 12:00 до 14:00, в субботу с 15:00 до 17:00, в воскресенье с 11:00 до 15:00.