РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. На открытии центральной резиденции Деда Мороза в Картинной галерее подмосковных Люберец провели игры и показали представление, передает корреспондент«РИАМО в Люберцах».

«Дорогие дети и родители! Сегодня в Картинной галерее открылась центральная резиденция Деда Мороза в городском округе Люберцы. Вас ждут увлекательные игры и мастер-классы», - сказала председатель комитета по культуре администрации муниципалитета Светлана Носкова.

Она пояснила, что всего в городском округе шесть резиденций - одна в Картинной галерее, другая во Дворце культуры, еще четыре находятся в поселках. Ознакомиться с расписанием представлений и мастер-классов можно на стендах в резиденциях.

В рамках открытия в Картинной галерее прошло театрализованное представление для детей с участием символа года - мыши, елки, Деда Мороза и Снегурочки. Они провели подвижные игры.

Как провести зиму в Подмосковье>>