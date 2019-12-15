РИАМО - 15 дек. Начальника участка одной из строительных компаний жестоко избили в центре столицы, однако от госпитализации он отказался, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«С улицы Большая Якиманка 30-летнего мужчину доставили в больницу с травмой головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей основания черепа, лобной кости и другими травмами. От госпитализации он отказался», – сказал собеседник агентства.

Травмы мужчине причинил неизвестный, который сбежал с места происшествия. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.