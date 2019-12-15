РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» просят жителей городского округа Подольск помочь с получением паспорта и лечением 36-летней женщине, которая с 10 лет работала попрошайкой вместе с матерью, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

В волонтерское движение «Милосердие - Подольск» обратилась 36-летняя Галина Волошина, которой нужна помощь в приобретении лекарственных антисептических средств для обработки незаживаюших трофических язв. Она с трудом передвигается, нет средств существованию, так как не может получить паспорт. Ее приютил житель Подольска. Купив лекарства и продукты, волонтеры приехали к Волошиной.



«История неординарная. Сейчас Волошиной 36 лет. Длительное время она не знала даже, где родилась, сейчас выяснилось, что в Ростовской области. Помнит себя с момента пребывания в детском интернате в городе Каменске-Буйске в Львовской области Украины. Ей было около 10 лет, когда ее мать, то ли цыганка, то ли украинка, привезла ее в Москву. Началась новая жизнь - попрошайкой на Павелецком вокзале. Через три года мать умерла. Девочка выживала как могла, пока не появились тяжелые заболевания: опухоли, язвы, повышенный сахар. Сейчас ей нужно получить паспорт и начать лечение, но пока не получается, нужна помощь», - говорится в сообщении.



Волошиной помогают добрые люди, но пока попытки получить для женщины паспорт не увенчались успехом. Волонтеры просят откликнутся всех, кто может помочь.