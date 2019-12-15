РИАМО - 15 дек. В Подмосковье военнослужащие начали тренировать упражнения по фигурному вождению танков Т-34 на ограниченной площадке, более известному под названием «танковый балет», говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Тренировку проводят военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

«Экипажи танков Т-34 в составе механиков-водителей и наводчиков-операторов отработают синхронное передвижение и повороты одновременно четырех танков на одной площадке под вальсы времен Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Они будут оттачивать свыше десятка движений различной сложности, которые также помогут механикам-водителям хорошо изучить ходовые возможности танков.

«Танковый балет» будут готовить поэтапно. На первом до совершенства отработают самые сложные элементы вождения поэкипажно – в пешем порядке. Затем все элементы будут выполняться уже на танках по одному, попарно и в составе группы.