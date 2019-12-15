РИАМО - 15 дек. Ряд трамвайных маршрутов в районе Нижней Красносельской улицы и у Курского вокзала в Москве восстановили после ремонта, сообщается на сайте «Мосгортранса».

«После завершения ремонтных работ на Нижней Красносельской улице восстанавливаются прежние маршруты трамваев: №Б Курский вокзал – Сокольническая Застава; №24 проезд Энтузиастов – Курский вокзал; №37 Новогиреево – МЦД Каланчевская; №45 Новоконная площадь – Сокольническая Застава; №50 проезд Энтузиастов – метро «Новослободская», – говорится в сообщении.

Временные маршруты трамвая №50к и автобусов №№037, 050 прекращают свою работу.

Также восстанавливается движение ночного автобуса №н3 прежним маршрутом – через станцию метро «Красносельская».