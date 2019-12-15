РИАМО - 15 дек. Пассажиры первых двух Московских центральных диаметров с дня вступления в силу тарифной системы МЦД уже сэкономили свыше 50 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В совокупности все пассажиры первых двух диаметров смогут экономить на проезде до 7 миллиардов рублей в год», – говорится в сообщении.

Жители, которые каждый день ездят из зоны «Пригород» МЖД в центр столицы, могут сэкономить из-за снижения цены проезда на железной дороге и бесплатной пересадки на метро.

Например, пассажир, который каждый день ездит со станции Шереметьевская до станции метро «Проспект Мира», ранее тратил на одну поездку 61 рубль, а сейчас по карте «Тройка» стоимость составит 45 рублей. В итоге экономия за год составит до 8,4 тысячи рублей.

МЦД запустили в ноябре. До 8 декабря включительно проезд на диаметрах был бесплатным. Для того, чтобы оплатить проезд по МЦД и бесплатно пересесть на метро и московское центральное кольцо нужно активировать карту «Тройка» в кассе метро или самостоятельно. Все карты, которые пассажиры приобрели после 21 ноября, уже активированы.

Любой электропоезд (кроме экспрессов), попадающий в зону МЦД, становится поездом диаметров.

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