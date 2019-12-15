РИАМО – 15 дек. На юго-западе Москвы ученик девятого класса погиб во время игры с боевым пистолетом, который принадлежал его отцу, сообщает ТАСС.

«В доме на улице Кржижановского двое подростков играли с пистолетом, который принадлежал отцу одного из них. В какой-то момент оружие выстрелило, в результате чего школьник скончался», – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Как у мальчиков оказался пистолет, пока неизвестно. Правоохранители устанавливают, откуда у отца подростка было оружие и патроны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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