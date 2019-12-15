РИАМО - 15 дек. Продавца одного из магазинов торгового центра в столичном районе Чертаново Южное госпитализировали после нападения неизвестного с ножом, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в здании ТЦ на Россошанском проезде, откуда 27-летнего мужчину доставили в реанимацию с колото-резаным ранением живота.

«Неизвестный во время ссоры ножом ударил ножом продавца магазина, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.

Неизвестный, угрожая продавцу ножом, похитил выручку из магазина на севере Москвы>>