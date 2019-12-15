РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Спортсменка из подмосковного Подольска Валерия Ширшова заняла третье место в открытом кубке Москвы по гиревому спорту, сообщается в группе «Гиревики Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляем Ширшову с III местом в открытом кубке Москвы по гиревому спорту (день первый). Она стала призером в весовой категории свыше 63 килограммов. Призовой результат - 142 повторения с гирей весом 16 килограммов», - говорится в сообщении.

Кубок Москвы по гиревому спорту проходит 14 и 15 декабря на базе учебно-методического центра «Голицыно» в Одинцовском городском округе.