РИАМО - 15 дек. В рамках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» город украсили свыше 130 километров светодиодных гирлянд, 100 километров бус, а также 150 тысяч игрушек и декоративных элементов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главная елка фестиваля расположилась на Манежной площади. Ее украшает световой шатер, диаметр которого составляет 50 метров. Над фонтаном на Тверской площади раскинулось «Звездное небо»: нити гирлянд образуют стилизованную искристую елку, которая словно повисла в воздухе», – говорится в сообщении.

«Звездное небо» порадует москвичей и гостей города на Никольской улице, Кузнецком Мосту и Рождественке, в Камергерском и Столешникове переулках, на площади Юности в Зеленограде и в парках.

Большой световой тоннель появился в начале Тверского бульвара. На улице Хачатуряна, Ленинградском шоссе, на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке установят инсталляции «Новогодние шары-тоннели». Кроме того, в парке «Фили» для гостей фестиваля организовали ледяной городок с подсветкой.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал 13 декабря и продлится до 12 января. В его рамках на территории города работают более 80 площадок, будут организованы свыше 8,5 тысяч мастер-классов для взрослых и детей. Главные празднования традиционно состоятся на Манежной и Красной площадях, улицах Новый Арбат, Тверская и других.