РИАМО - 15 дек. На территории Подмосковья в воскресенье и в ночь на понедельник ожидается слабый гололед, водителям рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 10 часов 15 декабря до 3 часов 16 декабря по Московской области местами сохранится слабый гололед», – говорится в сообщении.

Автолюбителям регионе по возможности не выезжать на машине. Если все-таки пришлось поехать куда-либо, то необходимо соблюдать безопасную дистанцию и правильно выбирать скоростной режим. Кроме того, нужно строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Пешеходам рекомендуют идти не по льду, а по снежной кромке вдоль дороги, а также избегать наклонных участков. На скользкой дороге не рекомендуется бежать.