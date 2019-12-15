РИАМО - 15 дек. Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать качественный чай в магазине, советуют обратить внимание на упаковку и листья, сообщает Газета.ru.

«В первую очередь необходимо внимательно изучить упаковку. На ней должно значиться наименование продукта, состав, адрес изготовителя, срок годности, условия хранения и способ приготовления», – говорится в сообщении.

Также специалисты рекомендовали посмотреть внимательно на чайные листья, они должны быть одинакового размера, плотности и скрученности. Кроме того, в пачке не должно быть лишнего – стеблей, чайной крошки и поломанных листьев.

Качественный чай после заваривания должен иметь высокую прозрачность, насыщенный темный цвет и терпкий вкус.

А запах гари, плесени и сырости предупреждает о том, что данный продукт может быть опасен для здоровья.