РИАМО - 15 дек. На территории столицы синоптики зафиксировали выпадение мокрого снега, температура в городе около 0 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При температуре близкой к нулю, на опорной метеостанции города она составляет минус 0,5 градуса, идет снег и мокрый снег. Фон атмосферного давления понижен, 745 миллиметров ртутного столба», – говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха в городе высокая – 93%. Южный и юго-восточный ветер дует со средней скоростью 2-3 метра в секунду с порывами до 7-10 метров в секунду.

Вечером на территории мегаполиса прогнозируют туман. Средняя температура будет на 4-5 градусов выше нормы декабря.