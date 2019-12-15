РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в бане в деревне Коледино городского округа Подольск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«14 декабря в 17:21 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане в деревне Коледино на улице Троицкая. Пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие четыре единицы техники и 12 человек.