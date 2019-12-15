РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. В подмосковных Люберцах прошла конференция по профориентации, ее посетили около 900 будущих выпускников школ, сообщила в своем Instagram-аккаунте начальник управления образованием администрации городского округа Виктория Бунтина.

Конференция прошла в школе №27.

«Для 900 школьников из 8-11 классов и их родителей была проведена профориентационная конференция с учебными заведениями Москвы и Московской области. Участников конференции познакомили с особенностями поступления (в вузы - ред.) в 2020 году», - отметила Бунтина.

Она добавила, что участникам конференции рассказали о целевом наборе выпускников в высшие учебные заведения. Двенадцать средних и высших учебных заведений провели мастер-классы и самопрезентации.