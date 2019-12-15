РИАМО - 15 дек. В столице в воскресенье температура будет на 4-5 градусов выше климатической нормы, а вечером ожидается туман, сообщается на сайте «Метеовести».

Теплый сектор циклон принес в Московский регион влажный атлантический воздух, который способствует образованию плотных слоистых облаков и выпадению осадков, которые в свою очередь приводят к образованию гололеда и ухудшению видимости.

«В Москве облачно, временами осадки (снег, мокрый снег, морось, дождь), утром местами гололед, вечером очаги туманов», – говорится в сообщении.

Также в городе прогнозируется средняя температура на 4-5 градусов выше климатической нормы.