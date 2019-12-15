РИАМО - 15 дек. В Доме ученых Научного центра РАН в Черноголовке открыли модернизированный кинозал «Два луча» на 380 мест, сообщила РИАМО министр культуры Московской области Елена Харламова.

«В июне этого года Дом ученых в Черноголовке стал одним из трех учреждений в Московской области, получивших финансирование в рамках очередного конкурса «Фонда кино» по поддержке кинотеатров в городах с населением до 500 тысяч человек», – сказала Харламова.

Современные кинозалы еще в двух учреждениях-победителях – в Доме культуры «Чайка» в Лобне и в Доме офицеров в Сергиевом-Посаде – откроются в конце декабря. Всего в Московской области будут работать 11 кинозалов, участвовавших в программе «Фонда кино».

По словам министра, еще семь кинозалов в регионе модернизировали и открыли в 2019 году в рамках региональной программы «Культурная среда Подмосковья» Национального проекта «Культура», а в 2020 году откроются еще два – в Монине и в Лотошине.