РИАМО – 15 дек. В 2019 году спрос россиян на смартфоны сместился в сторону более дорогих моделей, сообщает РИА Новости.

По оценкам ритейлеров, спрос на флагманские смартфоны рос быстрее, чем на устройства из других ценовых диапазонов. Продажи телефонов стоимостью от 50 тысяч рублей в годовом выражении выросли более чем на 25% в штуках и на 30% в деньгах.

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года», – отметил руководитель департамента «Мобильная техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Увеличение спроса на дорогие модели связывают с ростом популярности программ рассрочки и системы обмена старых устройств на новые со скидкой. По данным «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), в кредит и рассрочку куплены в среднем 25% смартфонов, программа trade-in также набирает популярность – число приобретенных смартфонов по ней выросло в сотни раз.

Среди производителей лидерство по продажам устройств в натуральном выражении продолжает удерживать компания Samsung, далее следуют Huawei, Honor, Xaomi и Apple. Лидерство же в денежном отношении по-прежнему у компании Apple.