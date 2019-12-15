РИАМО - 15 дек. В воскресенье утром в аэропортах столицы Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили 34 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали восемь, отметили один рейс. В Домодедове 11 рейсов задержали, шесть отменили. В Шереметьеве задержаны восемь рейсов.

В подмосковной воздушной гавани Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Также синоптики зафиксировали утром в воскресенье в районе аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково гололед и замерзающую морось.