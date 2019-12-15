РИАМО - 15 дек. Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» на периферии Москвы становятся более популярными среди москвичей, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году уже 11 специализированных площадок на периферии города, которые не менее популярны, чем центральные, чем Манежная и так далее. Некоторые даже более популярны, посещений там не меньше, потому что в каждом районе по 100 с лишним тысяч (жителей - ред.), целые города», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал 13 декабря. В его рамках на территории города работают более 80 площадок, будут организованы свыше 8,5 тысяч мастер-классов для взрослых и детей. Главные празднования традиционно состоятся на Манежной и Красной площадях, улицах Новый Арбат, Тверская и других. Фестиваль продлится до 12 января.