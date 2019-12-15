РИАМО - 15 дек. Гололед и замерзающую морось зафиксировали синоптики в районе аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково утром в воскресенье, сообщается на сайте «Метеовести».

На территории Европейской России погоду диктует обширный теплый сектор североатлантического циклона. В пограничном слое атмосферы столицы образовались линзы тепла. На высоте порядка 721 метр над городом температура воздуха составляла плюс 0,1-0,5 градуса, а у земли – минус 0,8 градуса. Такие условия способствуют появлению гололеда.

«И фактическая погода тому подтверждение. В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в утренние часы метеорологами-наблюдателями зафиксирован гололед и замерзающая морось», - говорится в сообщении.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, гололедицы и обледенения до 16 декабря.