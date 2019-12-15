РИАМО - 15 дек. Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома во Фрязине, в результате пожара пострадали четыре человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 03:19 поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного кирпичного дома. В 03:50 возгорание локализовано на площади 42 квадратных метра. Открытое горение потушили в 04:00, последствия пожара ликвидировали в 04:59.

«В результате пожара пострадало четыре человека (детей нет), из них три госпитализированы в ГАУЗ МО «ЦГБ имени М.В. Гольца» городского округа Фрязино, один человек отпущен амбулаторно», - говорится в сообщении.

Также 20 человек эвакуировали из дома до прибытия пожарных, еще 10 жильцов выведено спасателями по лестницам.

В тушении возгорания принимали участие 38 человек и 12 единиц техники.