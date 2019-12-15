РИАМО - 15 дек. На территории Московской области до 10 утра воскресенья прогнозируется слабый гололед, водителям и пешеходам рекомендовали быть осторожнее, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», <…> с сохранением до 10 часов утра 15 декабря по Московской области местами ожидается слабый гололед», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали отказаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим.

«Пешеходам при гололеде рекомендуем идти по снежной кромке вдоль дороги, старайтесь обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге будьте предельно внимательны, не торопитесь, а тем более не бегите», - уточняется в материале.

Также во время усиления ветра спасатели посоветовали проходить подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек.

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