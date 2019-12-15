РИАМО - 15 дек. В воскресенье свой 84-й день рождения празднует вдова первого в мире космонавта Юрия Гагарина, почетный гражданин Московской области Валентина Ивановна Гагарина.

Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. В 1958 году окончила Оренбургское медицинское училище Южно-Уральской железной дороги МПС по специальности фельдшер-лаборант.

Трудовую деятельность Валентина Гагарина начала в 1960 году медсестрой, а затем лаборантом-биохимиком в лаборатории медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке, в котором проработала более 30 лет.

После трагической гибели мужа Валентина Ивановна способствовала созданию уникального музея имени Юрия Гагарина, который является одним из крупнейших в России хранилищ документов и артефактов по истории пилотируемой космонавтики. В 1976 году она передала в музей парадный китель, все награды и личные документы своего супруга, специальные выпуски номеров газет «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Советская культура», «Литературная газета», «Московский комсомолец» от 12-13 апреля 1961 года, а также подарки семье Гагариных. Все это позволило детально воссоздать обстановку жизни и работы первого в мире космонавта.

Вся многолетняя трудовая, общественная и благотворительная деятельность Валентины Гагариной является примером благородства, скромности и верности памяти своего всемирно известного супруга.

Валентина Гагарина награждена орденом Ленина, знаком отличия губернатора Московской области «Благодарю». Постановлением губернатора Подмосковья от 27 сентября 2017 года ей присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

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