РИАМО - 15 дек. Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область будут находиться под влиянием теплого атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдут осадки. Максимальная температура воздуха в Москве - 0 - плюс 2, по области - минус 3 - плюс 2 градуса, - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 80%.

«Аномально теплый декабрь (температура выше климатической нормы на 5-6 градусов), высокая влажность и выраженный дефицит кислорода в приземном воздухе, все это на фоне отсутствия солнечного света и короткого светового дня оказалось непосильной нагрузкой на организм метеочувствительных людей, прежде всего, страдающих различными соматическими заболеваниями», - предупреждают синоптики.

Особенно такие внешние условия неблагоприятны при хронической дыхательной и сердечной недостаточности, стенокардии, обструктивной патологии легких, бронхиальной астме.