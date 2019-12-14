РИАМО - 14 дек. В столичном музее Победы прошел предновогодний флешмоб, порядка 2 тысяч человек спели любимую с детства песню «В лесу родилась елочка», говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Флешмоб организовали музей Победы и Росгвардия. Участниками массового исполнения песенки про елочку стали артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальный гвардии РФ, военнослужащие, волонтеры, кадеты, подопечные благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», победители конкурса «Нарисуй елку Победы», посетители музея», - говорится в сообщении.

Данное мероприятие завершило театрализованную программу ко встрече Деда Мороза, который приехал из своей усадьбы в столице, чтобы поздравить гостей музея с наступающими праздниками и зажечь 10-метровую елку.

В ходе праздника также наградили победителей всероссийского конкурса детского рисунка «Нарисуй елку Победы». Лучшие картины легли в основу коллекционной серии открыток. Участники конкурса и гости смогли написать на них свои новогодние поздравления и отправить своим близким прямо в музее.