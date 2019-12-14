РИАМО - 14 дек. В подмосковном Наро-Фоминске на обновленном футбольном стадионе «Строитель» состоялось закрытие сезона, данный стадион является одним из главных мест проведения спортивных состязаний в округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В Наро-Фоминске 13 декабря состоялось открытие обновленного футбольного стадиона «Строитель». В рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» на нем произвели укрепление натурального покрытия с вживлением пластиковых имплантатов», – говорится в сообщении.

К открытию приурочили товарищеский турнир среди команд спортшкол Нары, Апрелевки и Селятина.

Также в субботу в хореографической школе Ирины Зайцевой прошло подведение итогов открытого первенства Наро-Фоминского городского округа по футболу среди детско-юношеских команд 2019 года, на котором наградили лучших футболистов и тренеров команд муниципалитета по итогам сезона.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что стадион является одним из главных мест проведения спортивных состязаний и входит в наследие чемпионата мира по футболу-2018 – он служил тренировочной базой сборной Туниса.

«Ежегодно стадион принимает игры как спортсменов-юношей, так и взрослых. По программе «Спорт Подмосковья» на нем была произведена замена натурального газона на искусственный, более долговечный и износостойкий. Новшество уже протестировали футболисты местных спортшкол, часть из которых была отмечена по итогам спортивного сезона 2019 года на торжественном подведении итогов», – сказал Терюшков.