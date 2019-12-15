РИАМО - 15 дек. Во второй раз в Подмосковье в воскресенье стартует всероссийская акция «День короткометражного кино», в рамках которой состоится 16 кинопоказов в пяти округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В Московской области в рамках акции состоятся 16 общественных показов на шести площадках в пяти городских округах – Бронницы, Егорьевск, Коломенский, Одинцовский и Талдомский», - говорится в сообщении.

Акция пройдет при поддержке министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино» в Подмосковье. Организаторами проекта выступили Союз кинематографистов России, Молодежный центр союза кинематографистов России, продюсерский центр MovieStart.

Жителям Подмосковья приставят шесть программ короткометражных фильмов: «Счастье это…Часть 2», «Семейное кино», «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты», «Документальное кино», «Глазами детей».

Так в современном кинозале культурно-досугового центра «Бронницы» в воскресенье пройдет премьерный показ программы «Глазами детей». Киноальманах «Глазами детей» включает в себя четыре короткометражных фильма, рассказывающих о детских судьбах.

Все картины посвящены детскому восприятию мира. При этом темы выбраны совершенно разные: от обожания сыном непутевого отца до потери матери и жестокость сверстников. Короткие истории дают возможность взрослым посмотреть на себя со стороны и увидеть свои поступки глазами детей.

В культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде 15 и 22 декабря состоятся показы четырех программ в новом комфортном арт-пространстве КиноLoft, обустроенном на третьем этаже центра.

21 декабря в Егорьевске на открытом катке в парке культуры и отдыха «Пегас» будет представлена программа для всей семьи «Счастье это…Часть 2».

«День короткометражного кино» в России акция проводится в шестой раз. В рамках мероприятия состоятся более 1,5 тысяч сеансов более чем на 1 тысячи площадках страны.

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