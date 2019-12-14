РИАМО - 14 дек. Суд Сингапура предъявил обвинения россиянину Вадиму Корягину, его подозревают в незаконном получении средств от крупных банков, сообщает Газета.ru.

По данному делу проходят также четыре жителя Сингапура. Незаконной деятельностью данная группа занималась с апреля 2014 по май 2016 года.

«51-летний россиянин подсказывал обвиняемым, каким образом можно нелегально заполучить крупные средств от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore. Следствие определило, что сингапурцы являлись директорами местных компаний. Они получали от банков необходимые средства и скрывали информацию о конечных бенефициарах», – поясняется в сообщении.

Обвинение выявило 30 эпизодов преступной деятельности. Россиянина отпустили под залог в 7,3 тысячи долларов. Каждый выявленный эпизод обвинения налагает наказание в виде штрафа или лишения свободы до трех лет.