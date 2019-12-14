РИАМО - 14 дек. Олимпийский чемпион по футболу 1956 года в составе сборной СССР Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в Twitter-аккаунте столичного футбольного клуба ЦСКА.

«Сегодня ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста», – говорится в сообщении.

Беляев – советский футболист, нападающий. Заслуженныйд мастер спорта СССР. Олимпийский чемпион 1956 года. За свою карьеру провел за ЦСКА 111 матчей в чемпионатах СССР, ему принадлежит авторство 52 голов.

Он перешел на тренерскую работу в 1961 году. В 1966-1967 годах был тренером в ЦСКА, в 1974-1980 годах – главный тренер ВС СССР.