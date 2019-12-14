РИАМО - 14 дек. Московский аэропорт Шереметьево стал самой популярной точкой вызова такси с начала декабря, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«Такси в декабре – это про аэропорты и вокзалы. Самая популярная точка вызова – Шереметьево, самый востребованный адрес назначения – Внуково», – говорится в сообщении.

Кроме того, горожане часто вызывают автомобили такси для прогулок в центре столицы. Чаще всего москвичи едут на Манежную, Таганскую и Пушкинскую площади.

Популярностью также пользуются Комсомольская площадь, Курский и Белорусский вокзалы.

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