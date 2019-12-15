РИАМО - 15 дек. На территории Московской области в этом году будет организовано 408 елочных базаров, основная их часть откроется в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Елочные базары, в основном, начнут свою работу с 15 декабря. Среди них – 215 базаров на муниципальной и государственной территории на основании аукционов, проведенных органами местного самоуправления; 193 – на частных площадках (территории ТЦ, ТК, магазинов)», – говорится в сообщении.

Наибольшее количество елочных базаров откроются в Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Химках, Щелкове.

В этом году для покупателей будет представлен широкий ассортимент хвойных: отечественные ели (сосна русская и ель русская) из Московской области (Кашира, Серпухов), Владимирской, Костромской, Тверской, Брянской, Тамбовской областей, а также импортные: ель норвежская, сосна канадская, пихта фрайзера, ель американская и хвойные из Дании.

Кроме самих елок, на торговых точках можно будет приобрести лапник, букеты из веток ели и пихты, искусственные ели, елочные украшения, игрушки, подставки для елок и даже праздничную упаковку.

Первый елочный базар открыли 13 декабря в Балашихе на площади у Ледового дворца и парка «Пехорка».

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников отметил, что отечественные елки будут стоить от 1 до 3 тысяч рублей в зависимости от высоты, а импортные – от 3 тысяч рублей.

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