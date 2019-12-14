РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В подмосковном Подольске на улице Кирова 64-летняя местная жительница на Hyundai Solaris выехала на красный свет и столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat, пострадали оба водителя, женщину доставили в больницу, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по Подольску.

«В 14:35 пятницы на улице Кирова, 65 произошло столкновение двух автомобилей. Местная жительница 1955 года рождения за рулем Hyundai Solaris, двигаясь на улицу Высотная, на перекрестке с Октябрьским проспектом совершила выезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat, двигавшемся по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Кирова. От удара водитель Volkswagen Passat врезался в металлическое ограждение», – сказала представитель УМВД.

По ее словам, в результате столкновения пострадали оба водителя. Владелицу автомобиля Hyundai госпитализировали в городскую клиническую больницу с переломами.

В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку.