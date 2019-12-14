РИАМО - 14 дек. Для участников проекта «Московское долголетие» с 16 по 22 декабря подготовили концерты, спортивные соревнования, мастер-классы и показ мод, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«16 декабря в Текстильщиках (7-я улица Текстильщиков, дом 7, корпус 4) поздравят семейные пары, которые отмечают юбилей свадьбы — 50 и более лет. В программе концерт, конкурсы и викторины», — говорится в сообщении

В районе Северное Медведково (улица Грекова, дом 11б) 17 декабря пройдет новогодний концерт участников проекта. В районе Ломоносовский (проспект Вернадского, дом 29а) поздравят участников проекта «Московское долголетие», которые ярко проявили себя в этом году. В Рязанском районе (Зеленодольская улица, дом 4) состоится турнир по настольному теннису.

Праздничный предновогодний концерт в Гольянове (улица Новосибирская, дом 3) пройдет 18 декабря. А в районе Академический (улица Большая Черемушкинская, дом 32, корпус 2) состоится показ мод «Стильный возраст».

19 декабря по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 35, откроет свои двери музыкально-поэтическая гостиная «Салон всех муз». В Люблине (улица Люблинская, дом 125а) состоится концерт коллектива «Улыбка». 20 декабря в районе Мещанский пройдет фестиваль «Время долголетия». Посетителей ждут спортивные, творческие и образовательные занятия и мастер-классы. Фестиваль будет проходить по адресу: Переяславский переулок, дом 6.