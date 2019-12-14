РИАМО - 14 дек. Во втором этапе Кубка мира в Хохфильцене российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль, сообщает Газета.ru.

«Логинов прошел дистанцию за 32 минуты 0,5 секунды и не допустил ни одного промаха. Победу одержал норвежец Йохеннес Бе (31.27,0; 0)», – говорится в сообщении.

Бронзовую медаль завоевал француз Эмильен Жаклен (+40,5; 0).

«На рубеж старался заходить в своем режиме, сделал четыре нуля – очень рад. Но Йоханнес Бе намного сильнее, он может задать такой темп, что у нас нет шансов его поддержать», – сказал Логинов.