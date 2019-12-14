РИАМО - 14 дек. Порядка 50 призывников со сборных пунктов Москвы и Подмосковья отправились для прохождения военной службы в научные роты, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Свыше 10 из них отправились в инновационный технополис «Эра». Также призывников отправили в научные роты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Костроме.

«Мы уверены, что вы зарекомендуете себя грамотными воинами. Ваши навыки и достижения, полученные в учебных заведениях, будут развиваться и применяться на военной службе на благо обороноспособности Российской Федерации. Интересной вам службы!» – пожелал призывникам военный комиссар Москвы, генерал-майор Виктор Щепилов.