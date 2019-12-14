РИАМО - 14 дек. Игроки команды ТРВ «Технопарк Пушкино» в дисциплине Dota 2 вышли в финал Кубка России по киберспорту, который проходит в Казани, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках турнира проводятся соревнования по Dota 2, Counter Strike: Global Offensive и ClashRoyale.

«В полуфинальном матче киберспортсмены уверенно обыграли команду Vault с итоговым счетом 2:0. В финале команда из Подмосковья поборется за приз в 800 тысяч рублей с игроками Gentlemen», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что подмосковные киберспортсмены ТРВ «Технопарк Пушкино» по праву считаются одними из лучших в России.

«Именно они дважды подряд выиграли и являются действующими чемпионами открытого фестиваля киберспорта Московской области, а сегодня добились выхода в финал первенства страны. Завтра им предстоит, возможно, главный матч в году против соперников Gentlemen. Желаю им удачи и победы», – сказал министр.