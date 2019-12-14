РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В подмосковном Подольске власти планируют благоустроить набережную водоема «Южный», работы запланированы на 2020 год, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портале «Добродел» о необходимости реконструировать набережную водоема «Южный», так как она небезопасна, заграждения ржавые и кривые, давно потеряла свой презентабельный вид, сильно замусорена, отсутствуют урны и комфортные лавочки. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу включения работ по благоустройству набережной в программу благоустройства общественных территорий.

«Работы по благоустройству набережной водоема «Южный» включили в программу благоустройства, их выполнят до 31 октября 2020 года», - сказал заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.