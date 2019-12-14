РИАМО - 14 дек. В Московском регионе объявили предупреждение о погодной опасности из-за сильного ветра, гололедицы и обледенения, «желтый» уровень опасности погоды продлили в столице до 16 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра действует в Москве до 08:00 15 декабря, а в Московской области из-за ветра, гололедицы и обледенения – до 12:00 16 декабря. Из-за обледенения в столице данный уровень опасности погоды действует с 22:00 14 декабря до 16:00 16 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской и Костромской областей.

Гололедица и мокрый снег с дождем ожидаются в регионе 15 декабря, температура – от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, порыв до 15 метров в секунду.

В ночь на 16 декабря прогнозируется дождь со снегом, днем небольшие осадки. Температура ночью ожидается от плюс 1 до плюс 3 градусов, днем – плюс 2-4.

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