РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В подмосковном Подольске на железнодорожной станции «Силикатная» планируют реконструировать надземный пешеходный переход через железнодорожные пути и сделать лифты, а также рядом сделать стоянки более чем на 1700 мест, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Застройка микрорайона Силикатная-2 ведется в соответствии с утвержденными проектами планировки на данную территорию. Возле станции Силикатная запланировано строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

«ТПУ будет разделен железнодорожными путями на западную и восточную части, которые свяжет надземный пешеходный переход. Многофункциональное здание обслуживания пассажиров расположится в западной части ТПУ, турникетный павильон – в восточной. Также планируется реконструкция надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути с устройством лифтов для маломобильных граждан, устройство тротуаров и наземных пешеходных переходов», - говорится в сообщении.

В рамках работ по созданию ТПУ предусмотрена реконструкция железнодорожной платформы, строительство новых остановочных пунктов общественного пассажирского автотранспорта в западной части ТПУ, размещение открытых автостоянок суммарной емкостью 810 машино-мест, строительство многоуровневой автостоянки в западной части на 896 машино-мест.