РИАМО - 14 дек. Московский областной Театр юного зрителя (ТЮЗ) в субботу представил зрителям премьеру спектакля «Питер Пэн», передает корреспондент РИАМО.

По словам режиссера-постановщика спектакля Алексея Франдетти, «Питер Пэн» – это яркий, красивый и сложный спектакль для семейного просмотра.

«Это мюзикл, основанный на песнях из кинофильма, старого радиоспектакля. И одна из песен была специально написана Женей Заготом, моим коллегой, талантливым композитором. Этот спектакль – повод поговорить с детьми о таких серьезных, казалось бы, вещах, как жизнь и смерть. Что такое вечная молодость, каким образом человека запоминают вечно молодым», – сказал журналистам Франдетти.

Он уточнил, что работа над спектаклем длилась два года.

«Питер Пэн» – это не просто детская сказка о говорящих животных и волшебных феях. Основная идея приключений Питера Пэна – глубокое понимание философских вопросов.

«Самое сложное – это, безусловно, декорации, потому что они действительно невероятно сложные. Моим артистам было трудно сконцентрироваться и репетировать, потому что Алексей – режиссер такого (высокого - ред.) уровня, мои артисты немного не привыкли так работать, так выкладываться», – добавила художественный руководитель Московского областного ТЮЗа Нонна Гришаева.

В 2020 году у подмосковного ТЮЗа важная дата – театру исполнится 90 лет.

«Минкульт выделил финансирование на «Питера Пэна», мы это сделали совместными усилиями. На следующий год будут разные проекты. Может быть, мы будем выходить еще куда-то вне театра. Мы обсуждаем сейчас гастроли, потому что очень важно, чтобы о наших театрах знали и они могли ездить. Сейчас обсуждаем иностранные гастроли, потому что это очень важно. Всегда есть, что показать», – отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.