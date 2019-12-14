РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В подмосковном Подольске в ходе мониторинга подъездов в жилых домах микрорайона Львовский выявили недостатки в деятельности управляющей компании ООО «Комтех», которая не обновляет информацию на стендах, не убирает пожарные лестницы и не проводит уборку в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова сотрудники территориальных отделов проводят мониторинг деятельности управляющих организаций многоквартирных домов по оказанию жилищно-коммунальных услуг потребителям. Очередную проверку по выполнению управляющей компанией ООО «Комтех» своих обязанностей по уборке подъездов в многоквартирных домах сделал теротдел в микрорайоне Львовский.

«На момент проверки дома №17 на улице Горького работы по содержанию лестничных площадок произведены. По результатам проверки управляющей компании указано на устранение выявленных недостатков: нужно обновить информацию на стендах, убрать пожарные лестницы с уличной стороны. На улице Садовая в доме №1А влажную уборку мест общего пользования согласно графику сделали, а в доме 2А нет. В двух подъездах отсутствовало освещение. Информационные стенды были на месте, графики уборки подъездов вывешены», - говорится в сообщении.

Мониторинг содержания мест общего пользования МКД управляющей компанией сотрудниками территориального отдела проводится еженедельно.